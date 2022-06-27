一名男子原本要和心儀的女子結婚，卻被父親橫刀奪愛，眼看著愛人變繼母，父子也就此埋下心結。義大利作曲家威爾第的經典歌劇《唐卡洛》，將於10月在台登場，而為了因應全球海運塞港問題，載滿服裝和道具的貨櫃5月就從比利時出發，抵達台灣。

這次的製作是衛武營國家藝術文化中心和比利時列日皇家劇院跨國合作的版本，《唐卡洛》是歌劇大師威爾第改編自席勒同名戲劇作品，被視為他創作生涯最偉大的作品之一。

作為比利時列日皇家歌劇院2百週年推出的《唐卡洛》，以4百多套古裝、1千多套配件打造服裝細節，並藉由舞台設計忠實呈現樂譜裡描述的場景，重現西班牙菲利普二世的帝國時光。

製作陣容包括外籍主創團隊與國內外聲樂名家共同組成，此外還有「衛武營歌劇導演大師班」、歌劇《唐卡洛》導演及設計講座與「解密歌劇工作坊」等活動。演出將於10月27日至30日在衛武營歌劇院登場。