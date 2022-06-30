今（30日）童玩節記者會現場，果然劇團舞者帶來出神入化的各式火舞特技，震撼舞台效果讓人目不轉睛。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府文化局今也公布「酷樂童玩-好康抽汽車」活動辦法，民眾凡是購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票，或是透過便利商店購買票券，皆享有參加抽獎資格，有原裝進口汽車1台，還有礁溪老爺酒店樓中樓一泊二食住宿券6張，及多項家電用品等獎項。（吳佩蓉攝）

7月2日晚上開幕展演，將呈現結合水陸空三大舞台區，及全台首創立體燈光水舞秀，以「時空探索」為活動主軸，結合火舞、雷射、LED火光科技，並融入高空特技及水上芭蕾、煙火秀。（吳佩蓉攝）

7月2日晚上開幕展演，將呈現結合水陸空三大舞台區，及全台首創立體燈光水舞秀，以「時空探索」為活動主軸，結合火舞、雷射、LED火光科技，並融入高空特技及水上芭蕾、煙火秀。（吳佩蓉攝）

睽違2年，今年童玩節開幕秀「超時空、虎燄戰警」，有火舞秀和擬真科技恐龍「親子探索劇場」，還有全台首創立體燈光水舞秀等精彩節目；童玩節在7月2、3日除了有展演秀，還推出「酷樂童玩–好康抽汽車」活動，縣長林姿妙今（30日）也前往冬山河親水公園進行場地總體檢，邀請民眾一起去探索。

今（30日）童玩節記者會現場，果然劇團舞者帶來出神入化的各式火舞特技，震撼舞台效果讓人目不轉睛；接著由林姿妙帶領其他議員們，一起啟動象徵水、陸、空的「水源」、「泥土」、「空氣」魔法石，代表全面開啟2022宜蘭童玩節水、陸、空域各項演出、展館、遊戲設施。

7月2日晚上開幕展演，將呈現結合水陸空三大舞台區，及全台首創立體燈光水舞秀，以「時空探索」為活動主軸，結合火舞、雷射、LED火光科技，並融入高空特技及水上芭蕾、煙火秀；今年擬真科技恐龍首次磅礡登場，將參與親子探索劇場演出及踩街活動，與民眾互動體驗，精彩特效表演令人期待。

縣府文化局今也公布「酷樂童玩-好康抽汽車」活動辦法，民眾凡是購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票，或是透過便利商店購買票券，皆享有參加抽獎資格，有原裝進口汽車1台，還有礁溪老爺酒店樓中樓一泊二食住宿券6張，及多項家電用品等獎項。

林姿妙表示，今年童玩節跟往年不一樣，水源皆由自來水公司提供，也因疫情關係不可鬆懈，衛生局將派專人持續在活動現場檢驗水質，縣府會嚴格健康把關，對於健康、觀光、美食、文化藝術將齊頭並進。

林姿妙指出，將遵照中央疫情指揮中心的防疫措施，戴口罩、勤洗手，這些基本的防疫動作都要做到，園區內也會持續消毒，讓民眾安心遊玩；此次童玩節將結合水陸空酷樂一下、時空探索，讓宜蘭躍入國際舞台。