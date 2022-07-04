邁入第27年、21屆的2022宜蘭國際童玩藝術節，訂於7月2日至8月14日在宜蘭縣冬山河親水公園舉行。今年以「酷樂宜夏」為主題，從迎賓裝置的「時空探索號」，到科技互動主題展館、戲水遊戲設施，以及擬真科技恐龍的親子探索劇場和歡樂遊藝踩街，都緊扣「時空探索」活動主軸，再加上國內首見夜間高空立體燈光水舞秀，以及國內外專業團隊演出等豐富內容，要讓大家從早玩到晚，一玩再玩。

「天馬戲創作劇團」帶來熱鬧有趣的演出，他們曾拿下WCA世界小丑冠軍大賽，也將參與今年童玩節演出。此外，童玩節首次推出的親子探索劇場《藝想保衛隊—恐龍重生》，劇中的「三角龍」也首度亮相，栩栩如生令人驚豔。宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭國際童玩藝術節2019年「蛻變」成功，開啟嶄新的童玩夢土後，睽違兩年重磅回歸，帶來令人耳目一新的再升級內容，誠摯邀請全國遊客，今年夏天到冬山河親水公園一起「酷樂宜夏」、跨越時空探索！

2022宜蘭童玩節睽違兩年重磅回歸／宜蘭縣政府提供

今年童玩節的活動亮點，有酷炫的互動科技體驗，從迎賓裝置太空船造型的「時空探索號」，到主題展館「I-Lan Fun城市賽車」、「超時空訓練站」、「繪動森林館」及BABY親子館「星球樂園」，都加入科技元素及虛擬實境即時互動，打造兼具藝術、教育、創意的全新感官體驗。此外，今年遊戲部分有Cool涼消暑戲水設施，也以時空探索的概念打造而成，像是「SPA雷達站」、「UFO飆速滑道」、「噴射水舞台」、「水漾滑梯」、「星球探索平台」等，讓民眾在享受滑道飆速快感、激盪水花時，也能如同置身星際時空水樂園，感受全新水漾魅力。還有結合挑戰性、刺激性的極限體能運動的「時空傳送站」，「高空腳踏車」可以體驗80公尺一望無際的視野，「高空滑降」長達200公尺空中飛人的快感，將遊客傳送到不同時空。

在演出部分，今年除了邀請來自斯里蘭卡、泰國等國家的民俗表演團隊來台，並精挑宜蘭縣及國內知名藝術團隊，還加碼國際級專業團隊演出，有九天民俗技藝團、采風樂坊、台灣Oboe王子蔡興國&美洲AMIGO樂團、MRG魔幻馬戲家族、巴西森巴舞蹈表演團、拉丁Louca森巴鼓打擊樂團、非洲MANJAGO鼓樂團、環保打擊樂團LED幻鼓秀等團隊，帶來國際級的精彩表演秀。首次推出的「親子探索劇場」，引進國外原裝擬真科技恐龍，打造《藝想保衛隊-恐龍重生》親子劇，絢麗多變的舞台效果，必能帶給觀眾前所未有感官饗宴，劇中的恐龍及演員也將在園區嘉年華遊行與遊客近距離互動！

2022宜蘭童玩節／宜蘭縣政府提供

今年童玩節的夜景也極具看頭，入口平面LED螢幕3D驚豔動畫，「時空探索號」夜間在燈光的裝飾下，猶如即將起飛的太空船；並推出全國首見高空立體燈光水舞秀，O型水舞秀搭配七彩燈光，展現水與燈光的完美藝術結合，還有園區制高點天空塔360度成像屏幕，夜間璀璨炫光秀繽紛耀眼。再加上科技燈飾打造夜間全區極具神祕感光環境，漫步浩瀚燈海，隨著園區不同的星際主題燈飾、燈光廊道，可以來一趟「光」的時空旅行。