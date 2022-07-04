縣府表示，今天特別針對網路上不實發佈的惡意訊息提出嚴正澄清，請大家一起愛護童玩節，27年來，童玩節不改初衷，繼續提供民眾安全良好完善的遊戲場域，讓大家放心且安心的玩。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府文化局長呂信芳指出，童玩節在活動期間嚴密監控水質，戲水用水全面採用自來水，委請專業水質管理公司每小時採驗監控餘氯量、酸鹼值及水溫，每日公布檢測結果，以確保水質安全。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

睽違2年重磅回歸的宜蘭童玩節在2日隆重開幕登場，卻有網友在臉書各社團PO文指童玩節水質酸鹼值PH值1.6，根本為強酸等級，大批網友回應，「化骨池」、「整容液」等，引起熱烈討論；縣府回應，該PO文圖片為2016年臉書就曾出現過，文化局強調，童玩節水域採取比游泳池更嚴密的防疫措施，民眾可以安心遊玩。

日前在臉書各個社團陸續有人PO文，指童玩節水質自由餘氯CL2.7PPM、酸鹼值PH值1.6，且都轉傳同一張照片，因圖片下方標註宜蘭國際童玩藝術節，引發網友熱烈討論中，網友多回應「化骨池」、「宜蘭國際童玩化屍節」、「整容液」、「這個兒童下去剩骨架走出來就是了」等酸語。

縣府文化局長呂信芳指出，童玩節在活動期間嚴密監控水質，戲水用水全面採用自來水，委請專業水質管理公司每小時採驗監控餘氯量、酸鹼值及水溫，每日公布檢測結果，並由縣府衛生局及第三公正單位每周至少各進行一次生菌數及大腸桿菌水質採檢等，以確保水質安全。

呂信芳強調，依據宜蘭縣游泳池相關規定，酸鹼值PH值應落在6.5至8.0範圍之內，童玩節今年開園至今，每日檢測數質都在安全範圍之內。此外，今年童玩節在五大戲水設施入口處安裝防疫門，要求遊客入水前進行清消；於每日活動結束後，清洗水池及換水，也會在活動中隨時補水。

縣府表示，今天特別針對網路上不實發佈的惡意訊息提出嚴正澄清，請大家一起愛護童玩節，27年來，童玩節不改初衷，繼續提供民眾安全良好完善的遊戲場域，讓大家放心且安心的玩。