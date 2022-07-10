【愛傳媒蔡詩萍專欄】週六下午，在宜蘭故事館，應「黃大魚文教基金會」之邀，做場演講，我的講題是〈前輩風範：從林懷民的新書談起〉，主題切到了我與宜蘭的關係，以及幾位宜蘭文化前輩，對我的影響，包括小說家黃春明、畫家王攀元等。

主辦單位很貼心，邀我入住「有朋會館」，但我因為前一晚在雲林有工作，很晚回台北，所以推辭了，但館長陳明芳還是盛情希望我中午前若趕到，可以去便餐休息一下，我怎能再婉拒呢！

大早國道五號就大塞，我在木柵交流道前，堵了半小時，連國道三號都上不去，只好自動轉軌，轉從石碇，坪林，改走台九號，像郊遊的心情。車也不少，但至少都可以維持四十公里，九彎十八拐，慢慢開，慢慢逛，陽光燦燦，心情極好。看到了久違的坪林，以前沒雪隧之前的，早走的路徑。

十一點半多，抵達了「有朋會館」，大為驚艷，青蔥山腳下，建物迤邐，低矮房舍，毫不扭捏作態，牆面採取水泥粗糲原貌，你邊沿走廊前進，手掌還捨不得從牆面放下。

我短暫休憩的房間，四面都透光，但都不是大窗，而是小小的洞窗，有的像船艙外眺的艙孔，有的小四方形，有的長方形，非常別緻，更棒的，是有天窗，我躺在床上往上望，想起小時候，在客家庄，躺在外婆為我佈置的房間裏，套在榻榻米上，從天窗望出去的往事。

我只歇息了一個半小時，吃了一份午餐（完全吃光），喝了一杯咖啡。

接待我的管家亞衛，高大英挺，相貌堂堂，氣質典雅，雖然沒能見到臨時有事的館長陳明芳，但從他用人的不俗，以及，館舍之間，錯落有致，與大自然合而為一的眼光來看，這位館長必然是為雅士，高人吧！

拉開會館前，匆匆幾筆，以表達我對「有朋會館」的驚鴻一瞥之驚艷感！要去宜蘭故事館演講啦！

作者為知名作家

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