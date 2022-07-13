習武17年的「宜蘭囡仔」賴柏瑋，今（13）日在伯明罕世界運動會的南棍南拳全能項目奪銅，宜蘭縣長林姿妙指出賴柏瑋曾因受傷經歷漫長枯燥的復健，但他沒有放棄，再次回到舞台證明自己的實力，大讚賴柏瑋「讓世界看見台灣！」

林姿妙今日在臉書表示，賴柏瑋從11歲開始因為「帥」而習武，帶著熱情打下豐厚戰果，卻因受傷必需經歷漫長枯燥的復健，但賴柏瑋沒有放棄再次回到舞台，證明自己的實力，登上世錦賽雙金頂峰。

本次出賽伯明罕世界運動會，賴柏瑋更以總成績19.016的好成績奪下南棍南拳全能項目的銅牌，表現非常精彩、可圈可點，也為青年朋友們立下典範，面對挫折勇敢面對，拾起刀、棍、握緊拳頭，打下屬於他自己的一片武林！

林姿妙說，「宜蘭囡仔」的好表現讓她同感榮耀，大讚賴柏瑋是台灣之光，讓世界看見台灣，「秉持運動家精神，勇敢追夢、築夢踏實、夢想成真，美好的未來值得期待，相信自己！因為改變正在發生，就從這一刻開始！」