九合一選舉越來越近，各政黨都摩拳擦掌準備中，尤其在野的國民黨更是希望能夠奪回綠營執政的城市。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（19）日就在臉書上力挺國民黨基隆市長參選人謝國樑，直言「一個好的市長，遠見、規劃及魄力缺一不可，我相信謝國樑具備這樣的條件」。

趙少康在臉書上表示「小愛爸爸展現高度，讓基隆再次啟航！謝國樑加油」，趙少康指出，今年底的縣市首長選舉，北北基桃是重中之重，其中台灣頭的基隆更是重要。而謝國樑多年來堅持民意，站在基隆民眾立場設想，不管是招商引資，還是交通建設，謝國樑展現高度，清楚地勾勒出一幅國際化港都的面貌，讓人期待基隆再次啟航。

謝國樑則說，基隆這幾年在桃機、台北港完成後，核心優勢不再，加上年輕人外流，產業外移，導致基隆發展停滯；基隆市長林右昌或許在文化面、城市景觀面做得不錯，但他的強項是產業發展及國際人脈，所以促進產業進駐，增加就業是他的核心理念，重點讓國際性的公司進來基隆，發展成國外在台駐點。

談到第四天然氣接收站（四接）議題，謝國樑坦言，目前中央跟地方聽不進民意，執意蓋四接，嚴重侵害基隆人民的安全。除了海洋生態的保育問題外，他最擔心的是要在岸邊蓋全台灣最大的天然氣儲氣槽，等於一個大瓦斯桶蓋在基隆，整個中山區、安樂區民眾都被包括在內，要是發生像貝魯特儲氣槽工安意外，後果不堪設想。

四接是關乎基隆人生命財產的問題，四接外推，到時候天然氣船進來，其他商船跟郵輪都要保持距離，整個基隆港的船都會受到影響，更何況基隆還有軍港。謝國樑透露，多年前國民黨要在現在的潮境公園蓋卸煤碼頭，被他一個人擋下，他過去堅持民意，未來還是會站在民眾立場，替民眾發聲。

最後趙少康也提及，謝國樑明天就要出發訪美，去拜訪美國的企業及政府，希望透過交流，替基隆帶來更多合作機會及連結，有效提升基隆的國際能見度。趙少康強調「一個好的市長，遠見、規劃及魄力缺一不可，我相信謝國樑具備這樣的條件，也能夠讓基隆找回昔日的榮光」。