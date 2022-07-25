國民黨基隆市長參選人謝國樑日前出發赴美進行為期一週的國際交流與訪問，趁著在洛杉磯最後一天的空檔，特別重回母校南加州大學（USC），重遊大學時期的校園環境。他更透露，當前台灣許多政治人物也都是南加大的校友，包括高雄市長參選人柯志恩、立委賴士葆、洪孟楷，還有鄭照新局長等。

南加大是全美排名前20幾名的學校，學術實力名列前茅，謝國樑畢業於該校的社會學系，此趟重回校園，他發現學校擴充了不少，建築也變得更漂亮，真的非常開心，許多求學點滴也湧上心頭，想到當時就是唯一目標、不斷學習，希望順利取得學位的心情。

回頭想想，謝國樑說，這也是他認為最有價值的人生歷程之一，也想藉此鼓勵還是學生的年輕朋友，不管是在求學階段或是即將踏入社會，只要鎖定目標，就要堅持到底、全力以赴！一定會有很棒的收穫！

而謝國樑的PO文曝光後，洪孟楷也現身留言回應，「學長好！懷念的母校、戰士精神永不忘！Fight on」、鄭照新則說「VKC懷念的母校」。