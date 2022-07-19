年底新竹市長選戰引發關注，最新網路民調顯示，民眾黨高虹安以42.2%看好度，大勝國民黨林耕仁的23.0%、民進黨沈慧虹的14.5%。前立委郭正亮今(19日)表示「新竹看起來比台北市更像『三腳督』，緊繃程度超過台北市」，他也大膽預測「沈慧虹會比預期還低，因為她引起了許多『組織性反彈』」，更說現在高虹安必須要把竹科的人都先圈起來，「這是她的優勢」。

郭正亮19日在「宅神」朱學恒的直播節目中，表示他對新竹選情狀況的看法，郭正亮認為，新竹看起來比台北市更像三腳督，緊繃的程度超過台北市，「新竹有另外一個因素，對於林智堅『指定接班人』這件事，綠營內部有反彈，導致綠營故意投給高虹安，因為他們不會去投給林耕仁」，而這裡面就產生了一些變數，郭正亮更大膽預測，「沈慧虹會比預期還低，因為她引起了許多『組織性反彈』」。

郭正亮也說，現在高虹安必須要把竹科的人都先圈起來，「這是她的優勢」，因為很有可能是先生在竹科工作，因此高虹安要把竹科的婦女都圈起來，郭正亮坦言，「新竹這個地方中間選民蠻多的，若是竹科的隊伍都傾向高虹安這邊，那就會佔很大的優勢」。