選舉有輕鬆的嗎？我認為不能說完全沒有，但會不會像媒體名嘴吳子嘉指出的，林智堅爆出論文抄襲案和新竹市立棒球場缺失：「這還怎麼選欸，高虹安輕鬆了，每天查弊案就好了。當選舉出現弊案，幾乎等於高虹安當選了」。

此次選舉距離投票日還有150天，現在就說誰可以輕鬆當選，似乎早了點。但是林智堅爆抄襲與棒球場缺失這兩件大事，對林而言，不可謂受傷不大，對他的選情造成的衝擊，應該是未到致命一擊，但僅剩半條命的選舉力量，還能撐多久，實在令人質疑。至於會不會如吳子嘉所指：「當選舉出現弊案，幾乎等於高虹安當選了。」我們認為言之過早，原因有二：

一、 林智堅鬧出這兩件大事，民進黨用盡了全黨的力量與資源，在全力搶救林智堅。抄襲案，已沸沸揚揚一段時間了，社會上的認知，認為林智堅抄襲成分居多，但似乎影響桃園人對林的支持率不是太大。目前林、張的支持度還在伯仲之間，可以想見的未來，會隨著時間的流逝，抄襲事件將會漸漸令人淡忘，對林智堅的選情影響將日趨轉弱，不會嚴重傷及林的選情。

但近日爆發的新竹市立棒球場諸多缺失案，已經造成社會質疑林智堅清廉的觀感問題，雖然林第一時間說「一切責任他來扛」。但此案若是涉及貪腐，林智堅在未經司法程序就說扛責任的問題，雖有天塌下來我林智堅一肩扛起之感，但卻有予人不打自招的嫌疑。

新竹市立棒球場這個工程原本是7億的預算，後來追加到12億，多了7成多的5億，最後竟然是如此不堪的場地，令人不得不懷疑，工程設計、施工品質、預算運用、監工驗收等過程，是如何執行與結案的，如果都照章執行，怎會問題如此之多。

新竹市府與市議會必須立即組成調查小組，進行行政調查，同時司法檢調亦應該同步進行調查，向新竹市民及社會大眾交代整個過程，使案情大白，清者自清，濁者自濁，還人清白。

棒球場案如果林智堅有涉及法律問題，對他的選情將產生很重大的影響，連帶也將影響沈慧虹（原副市長）的選情，那麼對高虹安的選情將可能朝有利的方向發展嗎？還待觀察。但對手林耕仁是新竹市資深市議員出身，已經是連6任的市議員，對市政的孰悉，以及新竹市的整體環境都比高虹安熟悉很多，高能不能因林智堅棒球場案而獲得青睞，目前而言，還在不確定之中。

二、高虹安的從政經歷很短，就是民眾黨的不分區立委2年多，她完全沒有選舉經驗，卻空降到新竹市，能否獲得新竹市民的認同，其實還是很大的問號。吳子嘉如此大膽的預測高虹安會當選新竹市長，其實是講得過早了。林智堅是否涉及球場弊案的貪腐問題，目前都還是未知數，吳子嘉的預測除了大膽還是大膽，沒有理據可以支撐，聽聽就好。

以林耕仁的市政熟悉度與監督市政經驗而言，對於一向謹慎保守的新竹市多數客家人的個性而言，應該可能比較會被市民認同，但會不會成為投票支持者，都還是未知數。而高虹安年輕、知性、高學歷、高科技經歷，對於許多就職於高科技產業的新竹市民，可能會是一個較有吸引力的人選。因此可以說，高虹安的優勢，林耕仁沒有，林耕仁的優勢高虹安也沒有。二者，競爭激烈，當前還很難預測勝利誰屬，吳子嘉的預測應該是過早了。

總之，林智堅這兩件大事，都還未進入司法程序，所以，都還沒有涉法的問題，目前而言，難免會給選民以及國人質疑他品德、操守、清廉等問題。對他參選桃園市長，多少是有影響，但會不會反映在選民的投票行為，只有等到選舉中後期及開票日才能見真曉。至於棒球場案會不會讓高虹安當選新竹市長，我們除了保留還是保留。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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