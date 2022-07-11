民進黨選對會昨（10日）拍板，將徵召衛福部長陳時中出戰台北市，而陳時中也火速成立粉絲專頁，第一篇貼文就強調「責任來，我就扛」，然而此篇貼文一出後隨即遭Ptt網友轟爆，資深媒體人羅友志也狠酸，陳時中的話「跟鼻涕來，我就擤有什麼差別？」；更有網友在該篇貼文留言「論文來，我就抄」狠酸民進黨。

陳時中強調，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長。他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，強調「責任來，我就扛」。但此文除引發不少網友開酸，羅友志今（11日）也批評「台灣會被這些文青體治國害死」、「他的六字箴言，跟鼻涕來，我就擤，有什麼差別？」。

羅友志這篇貼文一出後立刻引起網友「照樣照句」，其中有人更留言「論文來，我就抄」，讓林智堅論文門又登場，其它網友則紛紛留言：「出事了，我甩鍋」、「紅酒來、我就喝」酸爆陳時中，也有網友質疑「防疫防成這樣他扛啥責任？3+11責任誰扛」、「是說他到底負過什麼責任？感覺是這個國家一直在負選出民進黨政府的責任」。而也因網友太有「創意」，讓羅友志忍不住留言喊話「慢點、慢點，我跟不上…」。