「111年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」要開始報名囉！縣長林姿妙今(9日)在臉書分享活動訊息，邀請大家共同以歌會友，在高手雲集的舞台上，展現自我、實現夢想，冠軍得主可獲得獎盃1座及19999元聯合勸募禮劵。報名時間為19日到22日由社會處受理現場報名。

林姿妙在臉書談到，唱歌聊天是讓人增進互動感情的活動，也是最好的青春秘方，更是促進心肺功能、預防失智讓心情愉悅達到身心靈健康的方法，共同以歌會友，在高手雲集的舞台上，展現自我、實現夢想！今年更特別邀請109年智慧銀光組的冠軍杏娥阿嬤來為歌唱比賽序幕開唱，一首《河邊春夢》，美妙的歌聲驚艷全場，讓大家看到愛唱歌的人就是那麼活力四射、風采動人。

往年活動分組以51歲至74歲報名人數非常踴躍，林姿妙透露，今年為了讓更多喜愛唱歌的縣民朋友站上舞台，特別增加1組神采飛揚組且名額增加1倍，冠軍得主可獲得獎盃1座及19,999元聯合勸募禮劵，趕快來報名唷。