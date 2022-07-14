民進黨徵召宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長後，蔡英文總統首度到宜蘭出席活動，今天（14日）她在廟宇致詞時，對於江聰淵提及的高鐵延伸宜蘭等建設，回應說「這工作我們會繼續做。」不僅為江聰淵的願景背書，還對支持者懇託「讓市長可以變縣長。」以拉抬江聰淵的選情。

宜蘭縣長林姿妙雖然涉入司法案件，但外界仍看好她會連任，對決林姿妙對江聰淵來說無疑是一場苦戰；今天蔡英文到宜蘭先出席羅東聖母醫院「天主教靈醫會70周年慶祝活動」，再前往鄰近的震安宮參香祈福，離開宜蘭前還不忘去買早午餐，對餐點裡的鴨賞更是讚不絕口。

江聰淵在震安宮致詞時說，蔡總統任內核定鐵路高架計畫，高鐵延伸宜蘭的1880億元，總統照單全收，對宜蘭相當關心，他提出台62線延伸到國道5號，在行政院版本確定後，總統也一定會大力支持，總統不只關心建設，更關心弱勢與基層。

蔡英文說，他在2020年連任時，宜蘭拿到63％的選票，感謝大家的支持讓她可以繼續執政、讓台灣這幾年可以順利發展。蔡英文也提及政府對長照、年輕人租金補貼、幼兒等政策，盼能照顧老人與小孩，也讓年輕人可以更安心。

蔡英文指出，政府推國民旅遊補助，宜蘭一定會很熱鬧，因為宜蘭是很多人旅遊的首選，但宜蘭人現在最煩惱的就是交通，進宜蘭來好像要挑對時間；江聰淵說的有些計畫，政府陸續支持、提供經費，讓宜蘭人出入、或外面的人進來更便捷，「這工作我們會繼續做，一定會讓大家更方便。」

她表示，中央執政穩定，也有很多、很好的計畫，希望地方也有好的進步，可以跟我們合作，讓建設計畫做得更好。