暌違2年！今年宜蘭童玩節將於明(2日)起重磅回歸，縣長林姿妙今(1日)特別在臉書曝光，明起連續兩天晚上將有最精采的《超時空。虎燄戰警》開幕秀，呈現出神入化的各式火舞特技，震撼舞台效果，且凡是購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票，或是透過便利商店購買票券入園，皆享有抽獎資格。

宜蘭童玩節在2日和3日都有精彩的水陸空開幕秀，林姿妙透露，連續兩天晚上7點將有最精采的《超時空。虎燄戰警》開幕秀，在夏夜和大家相見，強烈部落風格的火舞秀，融合火焰法杖、火呼啦圈、火球，以及結合動畫背景的舞蹈表演，出神入化的各式火舞特技，震撼舞台效果一定讓大家目不轉睛。

不只如此，2日晚上開幕展演，將呈現全台首創結合水陸空三大舞台，有火舞、雷射、LED火光科技，並融入高空特技及水上芭蕾，還有煙火秀，跨越空間的三維視角展演秀！

林姿妙邀請全國大小朋友2日起到8月14日，到冬山河親水公園超時空探索、酷樂一夏，體驗各項水陸空遊戲設施及展演秀，凡是購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票，或是透過便利商店購買票券，皆享有參加抽獎資格，就有機會抽中原裝進口汽車1台、礁溪老爺酒店樓中樓一泊二食住宿券6張、多項家電用品等獎項。