日本第一迴轉壽司品牌「壽司郎」今年完成拓點30家目標，明天將正式插旗高雄岡山廣場，這也是高雄第5家門市。這次推出期間限定開幕優惠商品「厚切中腹」只要60元即可大飽口福，此外7月5日開幕參加按讚活動，消費滿300元以上，就贈限定款A4資料夾。
「壽司郎」表示，今年在嚴峻的疫情之下，甫於3月底展出彰化及天母兩家新店，7月持續深入區域城市，插旗高雄岡山區，接下來還有宜蘭店，讓更多消費者能就近嘗到日本第一的迴轉壽司。
台灣壽司郎看好未來岡山區的蓬勃發展，也看準了暑假期間的人潮，這次落腳在擁有南台灣最大巨幕影城的複合式商場「岡山樂購廣場」。7月5日開幕期間參加官方臉書按讚活動，並於店內消費單筆達$300以上，即贈送壽司郎岡山樂購廣場店限定款A4資料夾乙個。數量有限送完為止。
同時，岡山樂購電將與7月8日即將開幕的壽司郎宜蘭站前店聯合同慶，推出期間限定開幕優惠商品「厚切中腹』」一貫入口，嘗盡鮪魚的厚實、柔嫩和鮮甜，開幕限定只要60元即可大飽口福，
隨著暑假的到來，於7月6日起至7月24日在全台壽司郎特別舉辦「超絕品」活動，提供6款少見的高級食材，像是九州產的黑鯥，肉質鮮甜，常見於高級料亭。本次以炙燒的方式鎖住油脂的鮮甜，香氣於口中回甘、欲罷不能；略帶咬勁的鹽味鮭魚卵筋膜，鹹香甘甜於口中爆開，絕妙的口感必定征服所有老饕的味蕾。
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