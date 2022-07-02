2022桃園蓮花季今開幕，蓮園老闆對今年觀光遊客數量有信心。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園蓮花季今在觀音休閒農業區正式開幕，首日雖碰上壞天氣，仍有1.2萬人次不畏雨勢到場賞蓮遊玩。經過近年疫情衝擊，觀音各蓮園經營不易，不過如今遊客逐漸回流，蓮園老闆也對今年的來客量有信心。

蓮河園老闆、觀音蓮花園休閒農業區發展協會理事長王昱翔分享，去年受疫情衝擊，農夫感受非常深，遊客量驟減，尤其去年5月最難經營，但大家都咬牙撐下去。不過如今已慢慢接受，且暑假來臨，許多民眾開始往外跑，今年更在蓮花季開始前，就有不少人來賞蓮，故對接下來的觀光人潮有信心。

雖開幕首日碰到下雨，但林家古厝老闆林錦堂說，其實往年開幕日人潮不多，遇雨人又更少，定會影響來客量，若非天氣因素，遊客應會爆量，但雨天時「遊客停留時間增加」，在農場裡的消費力也變高。

林錦堂坦言，疫情爆發後許多時間都休園，平均年度營業額與遊客量整整少了一半，不過從今年6月起有翻轉跡象，平日遊客數已接近疫情前平日數量。他樂觀地說「2年都熬過去了」，只要做好防疫就不擔心人潮受影響。

對於蓮花季舉辦至第24屆，王昱翔也頗有感觸，自從鄰近農場合作成立休閒農業區後，開始打團體戰，不僅各農場的經營模式逐漸成熟，休閒農業區的架構也愈來愈堅強，辦起蓮花季也相對輕鬆許多。

另為避免蓮花季期間交通壅塞，大園警方將於例假日早上8時至晚間6時，針對觀音區新華路一段與金華路口實施交通疏導，另平日也會派員巡視，防止裝置藝術遭破獲或竊取。