經濟部針對傳統市場與夜市推出「半價銅板購」行銷活動，宜蘭縣僅宜蘭市爭取到補助，南館市場、綠九市場、東門夜市將輪番推出50元銅板價的限量超值商品優惠，為期有1個月，宜蘭市公所歡迎民眾到市場、夜市消費，將便宜又實惠的商品帶回家。

宜蘭市公所市場管理所表示，經濟部推出「半價銅板購」活動後，宜蘭市的市場自治會、攤商積極整合，順利獲得經濟部補助，每處市場可獲10萬元補助，成為宜蘭縣唯一獲得補助的鄉鎮市。

「半價銅板購」各市場遊戲規則不同，綠九市場、東門夜市是採先行購券方案，民眾先在市場活動攤位以50元購買兌換券，再持券到當日商品指定攤商處，即可直接換取市價百元以上的商品。

南館市場是消費者先在市場消費50元以上，再以50元購買兌換券後，可兌換攤位換取商品，市場管理所表示，各攤商會依指定日期推出優惠商品，都相當超值，如綠九市場的日展果菜行，可用50元兌換券換取價值140元的蒜頭。

活動從7月6日開始，綠九市場每周三至周六上午8時開放購券，每天限量100份；南館市場每周三上午7時起，每周限量400份；東門夜市是周六晚間6時起，每周限量400份，活動共計4周。

宜蘭市長江聰淵說，宜蘭市的市場、夜市共計有近百攤店家參與，提供民眾多元的選擇，「半價銅板購」也是7月首波刺激經濟的活動，盼鄉親可以共同響應，除了消費者能買到優惠商品外，也希望可以讓夜市、傳統市場有更好的生意。