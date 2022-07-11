日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，市場矚目日本央行寬鬆貨幣政策是否因此鬆動，台灣金融研訓院董事長吳中書認為，安倍晉三已卸任，且此事並非國際事件造成的干擾，後續日本貨幣政策大幅改變機會不高。

安倍晉三遭槍擊身亡，引發全球矚目，由於安倍晉三是日本央行寬鬆貨幣政策的強力支持者，市場密切關注，在安倍晉三過世後，日本央行是否可能調整目前貨幣政策。

吳中書今天在金融研訓院記者會後受訪表示，安倍晉三事件並非國際事件造成的干擾，即使對日本內部黨派持續性有影響，對國際干擾將非常有限，且因安倍晉三已是卸任首相，現行日本政策會因此大幅變化機會不高。

金融研訓院金融研究所長林士傑也認為，後續可密切觀察近期日圓兌美元的交易氛圍，是否空方氣勢稍微減弱，不過預計日本央行現階段調整政策可能性及空間並不大，安倍晉三事件對市場應為短期影響。

金融研訓院今天同步公布以問卷調查國內銀行業者對7月至9月市場走勢看法，銀行業者除了持續看升利率，在受到國際市場連動、美歐高通膨及升息影響企業獲利表現等利空因素下，銀行業者對股市態度也呈現保守，並認為房市將持續降溫。

同時，因美元在升息預期及避險需求增加下表現強勢，銀行業者認為未來3個月內新台幣走貶壓力仍大。

吳中書說，先進國家以美國升息腳步最積極，台美利差擴大下，對幣值本就不利；其次是國際資本市場處於調整期時，資金為避險需求通常會流入美國市場，目前外資就已賣超台股一陣子，對幣值同樣不利。

此外，吳中書指出，在經濟趨緩時，倚賴美國市場的國家幣值表現通常不會很好，且因未來出口趨緩，國家也不樂見自己幣值太強，因此後續預計將呈現美元獨強走勢，其他國家幣值將會相對弱勢。（編輯：潘羿菁）1110711