新北市經發局主辦「2022新北好事節」16日登場，侯友宜市長(右)前來視察並與參加新北市各區公有市場特色攤商合影推銷產品。(陳怡誠攝)

新北市長侯友宜出席「新北好市節」與攤商互動熱絡。（陳慰慈攝）

新北市場處16、17日在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區舉辦「2022新北好市節-城韻好市」，集結新北市場30家優質攤商。（陳慰慈攝）

新北市場處今（16日）、明（17日）在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區舉辦「2022新北好市節-城韻好市」，30家新北公有市場攤商齊聚，新北市長侯友宜今出席活動表示，他是市場長大的囡仔，對市場環境改造非常關心，五股首座公有市場日前甫開幕，下半年還有鶯歌美食廣場、樹林保安市場及三重中央市場都即將改造完成，期望透過改變，讓傳統市場再度蓬勃發展，在現代環境找到新定位。

侯友宜表示，新北加倍券已為適用範圍帶動超過5億5400萬元，使用率近百分百，顯示民眾已迫不及待回歸過去生活，為持續促進經濟、帶動消費，市場處在剛完工的府中非常熱區行人徒步區舉辦新北好市節，讓大家用不同方式認識新北及市場。

市場處指出，「2022新北好市節-城韻好市」規畫「美食區」及「百貨區」，除有懷舊美食草仔粿、龍鳳腿及各式滷味外，還有豐盛料理現流海產粥及功夫叻沙麵，更推出近期流行的輕食，包含藜麥系列輕食便當、100％胚芽米手工蛋捲、用料實在的手工蛋糕及餅乾，以及新鮮現打的營養果汁等。此外，現場還有文青商品如園藝小物及手作零錢包。

市場處補充，「2022新北好市節」展售至明（17日）下午7時，現場還有「好市集樂趣」集點送市場商品兌換券、「菜市韻味」市場特展、「好市製作工坊」親子DIY體驗課程，以及舞台趣味競賽等。

另邀請靈魂沙發及芒果醬Mango Jump樂團助陣，歡迎民眾到板橋府中感受市場美食韻味，同時體驗市場的不同面貌，現場攤位可以現金及「市場消費券」消費。