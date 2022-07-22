民進黨新北市長參選人林佳龍投入選戰後第一個參拜行程，昨(21日)至板橋真武廟參拜，事後在臉書分享自己和真武廟的緣分，並說祈求上帝公保佑台灣疫情盡快平靜、家人身體健康，競選新北市長的期間一切平安，順利當選。

林佳龍昨邀請母親一起到擁有百年歷史的真武廟，他透露，其實母親年輕時曾在板橋紡織廠當女工，當時她和一位閨蜜好友結拜，並認這位閨蜜的婆婆為乾媽，我都叫她「板橋阿嬷」，還記得小時候時常和媽媽從萬華廣州街搭車，經過淡水河到達板橋，逢年過節或廟宇建醮，真武廟會舉辦賽豬公比賽讓他印象非常深刻，在他出國留學期間，母親開始在廟裡學習誦經、擔任志工，偶爾還會參加進香活動，直到現在都還在廟裡服務。

林佳龍進一步談到，其實板橋有和母親滿滿的記憶，還記得母親以前時常哼著「板橋姑娘」的旋律，每當這首歌的旋律一出，腦中記憶就會隨著音樂湧現，說到板橋有說不完的回憶和故事，之後再慢慢與大家分享。