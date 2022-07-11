市場預期紐西蘭央行13日再次宣布將現金利率調升50個基點，此為連續第三次升息2碼，外界擔憂央行激進升息可能讓經濟陷入衰退。

紐西蘭央13日升息2碼將讓利率來到2.5％，意味著紐國的基準利率已從歷史低點的0.25％翻揚10倍。經濟學家預期央行8月例會將再升息2碼，將是逾20年來最激進緊縮計畫。

紐西蘭企業與消費者信心暴跌，其他經濟數據亦顯露疲態，市場質疑央行激進升息遏止通膨，恐將經濟打入衰退。