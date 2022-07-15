歐股在周五早市上揚，從連兩天的下跌中反彈。目前投資人關注歐洲央行下周的政策會議，以及義大利政治動盪的發展。

周五泛歐Stoxx 600指數早市回升2.10點或0.52%，為408.60點。由於投資人擔心較高的通膨數據，會讓聯準會在本月稍晚升息100個基點，讓歐股在過去兩天下總共跌了2.6%。但是兩名聯準會偏鷹派的官員最新表示，他們偏好升息75個基點，平息了市場不安。

目前全球主要央行趨向激進收緊政策，已經讓投資人擔心衰退的出現。

投資人現在關注下星期的歐洲央行會議，預計將升息25個基點，為近10年來首見的升息。歐洲央行的升息落後於其它主要央行，但隨著通膨的創紀錄高位，以及俄羅斯能源供應危機加劇，投資人將尋找未來加息進度的線索。

義大利執政聯盟中的五星運動黨，周四沒有支持總理德拉吉(Mariio Draghi)對抑制物價飆升計畫而進行的信任投票，總理提出辭呈，義大利股市暴跌3.4%。

義國總統Sergio Mattarella昨夜要求總理再思考，並回絕了總理的辭呈。義大利MIB指數目前穩定在上漲1%。

Stoxx 600指數今日早盤受到一些悲觀財報的拖累，例如奢侈品的歷峰集團、礦商力拓集團、荷蘭的TomTom、瑞典的Handelsbanken銀行，這些公司皆下跌在2%至3.7%之間。

同時之間，醫療健康股和科技股上漲最多。