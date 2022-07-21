富達投信指出，全球經濟進入「大重置」階段，而「經濟硬着陸程度」、「中國大陸經濟疫後重啟」、及「全球消費者信心」等三大主題將主導未來投資市場情緒。

2022年上半年，通膨及俄烏戰事持續困擾全球經濟和投資市場，各主要央行試圖在收緊金融環境抑制通膨以及減緩衝擊經濟成長之間，尋求最佳的平衡。展望第三季，包括經濟硬着陸程度、中國大陸經濟疫後重啟、及全球消費者信心是否經得起通膨考驗等三大主題，不僅將主導投資市場情緒，亦可能成為未來幾年全球經濟及市場走向的關鍵轉捩點。

富達國際全球投資長Andrew McCaffery指出：「在通膨壓力加劇且全球供應鏈正在重組的前提下，以美國聯準會為首的多國央行政策更加偏向鷹派，將遏止通膨視為優先於實現經濟軟着陸之上的首要任務。我們認為這是全球經濟『大重置』（The Great Reset）的序幕。全球經濟所面臨的下行風險將大幅增加，以致歐洲經濟陷入衰退和美國經濟硬着陸的的可能性皆偏高。」

今年3月，各主要央行看似有機會透過提前升息及彈性調整的策略，實現經濟軟着陸。然而隨着通膨於第二季進一步走揚，經濟已趨向硬着陸的方向，市場亦將焦點轉向硬著陸的方式與難度。

美國聯準會決定以行動實踐其鷹派言論，更確立這次經濟着陸的轉向。聯準會繼6月份大幅升息後，預期7月可能再次升息75個基點；歐洲央行和英國銀行基於俄烏衝突對歐洲經濟的影響越來越大，且區內經濟陷入衰退的風險亦持續增加，因此可能採取相對溫和的升息步調，儘管如此，全球經濟成長所面臨的風險顯而易見，富達已將預期經濟硬着陸的可能性由35％提升至60％。

中國經濟疫後重啟，相較歐美等大多數國家，中國正處於迥然不同的經濟週期和防疫階段。隨著中國再次從疫情影響中恢復，逐漸可看到明顯的利多成長。然而，部分經濟指標提醒我們對中國經濟前景保持審慎，其中包括房地產銷售尚未回到疫情前水準，且失業率仍持續上升，尤其是青年失業率。

儘管中國持續加強財政及貨幣政策以支撐經濟，但最終效果和消費者信心仍有待觀察，其疫後復甦力道是否足以抵銷全球其他地區經濟成長放緩所帶來的影響也仍未可知。即便如此，下半年中國大陸與其他地區的經濟發展進一步出現分歧的可能性正在增加。

全球消費者正面臨眾多考驗。許多人已經感受到通膨壓力，隨著實質工資下降，全球各地的消費者信心指數跌到新低。部分地區消費者的情緒尚未反映在其消費行為上。例如最近數月美國消費者信心指數大幅下降，但由於疫情刺激措施仍有一定支撐，零售銷售仍維持韌性；然而隨着抵押貸款利率攀升及負擔能力指標下滑，消費信心轉趨低迷，很可能使短期內經濟活動減緩。中國方面則基於疫情的不確定性和失業率的不斷上升，也可能進一步打擊消費。因此，在面對成本上升及金融環境收緊的情況下，全球消費者能否展現韌性，將影響經濟如何着陸。