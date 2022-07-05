台灣搖滾隊長四分衛睽違9年，再度受邀到第24屆台北電影節擔任演唱嘉賓，這次的電影節緊扣著「親情」主題，四分衛將5首跨越兩個世紀的電影主題曲串成組曲，用他們獨特的搖滾樂風來詮釋如〈酒矸倘賣無〉、〈抉擇〉、〈魯冰花〉、〈盡在不言中〉、〈I Love U〉等歌曲。

四分衛聊到組曲的這5首歌，吉他手虎神說：「這次挑選的這幾部電影主題曲，都是大時代下的親情，聚散離合，最是跟我們一般人有所牽連，所以很有感觸。」即便不是愛得死去活來的男女情愛，透過歌曲傳達出親情的拉扯，這些小情小愛才更貼近一般人現實生活。

吉他手小郭（郭偉建）聽到蘇芮的〈酒矸倘賣無〉，會聯想到電影中的眷村畫面，也很喜歡這首歌幾乎察覺不出的速度變化與細膩度；主唱阿山說相當有印象，因為小時候常跟媽媽一起聽〈抉擇〉，有次坐公車時，後面有1位大哥哥唱這首歌唱得很大聲，阿山問媽媽：「為什麼他唱這首歌唱得這麼大聲？」媽媽回：「他應該是有心事。」阿山又問媽媽：「什麼是心事？」媽媽告訴他：「以後你長大就會知道了！」

另外，阿山一開始對陳綺貞的《盡在不言中》不太熟悉，但在練歌過程中越來越喜歡，覺得綺貞真是太會寫了！而虎神小時候曾學畫畫，看完《魯冰花》想像自己是電影中的美術老師，特別有感觸。

這次曲目中也有四分衛替電影《一首搖滾上月球》寫的主題曲〈I Love U〉，這首歌是在2012年四分衛重組之後，正好跟這群拍紀錄片的爸爸們連絡上，而義不容辭替他們寫了〈I Love U〉，對四分衛來說也是意義重大。

問3人最想嘗試電影中的什麼角色？四分衛團員們都不約而同的回答「諧星」，其實阿山對於任何角色都想嘗試，但認為喜劇其實非常難，沒有想像中的簡單，因為喜劇要演的很正經，要抓到當中的節奏感其實不容易，也希望日後能有機會參與喜劇演出。

成團29年，明年即將迎向30週年的四分衛，回顧這兩年的疫情，不只是對他們改變很大，全世界都受到衝擊。小郭本身是做音樂教室的，他提到有很多同行真的因為這一波疫情而倒閉或裁員縮編，也有朋友為了維持生計兼跑外送的，阿山則是因疫情關係很多工作都被綁手綁腳，拍戲的計畫一延再延，他笑說：「我以前不追劇的，去年三級警戒開始，開始看很多劇。」