徐若瑄再推出新單曲〈石中花〉。（索尼提供）

徐若瑄（Vivian）的新單曲〈石中花〉為民視運動實境節目《超級王牌棒球隊》的片尾曲，且她和棒球的淵源很深，不只連續13年舉辦「原鄉盃棒球錦標賽」，更長期贊助徐媽媽國小母校的棒球隊，至今已15年，一直非常支持棒球運動的她，演唱棒球節目主題曲更具意義！而她在拿到〈石中花〉這首歌的時候，感受到歌曲中充滿溫柔而強大、堅毅的力量，表示：「在疫情時期很需要這種陪伴大家、強化自己內心力量的一首歌，所以覺得自己一定要唱！」

徐若瑄對於扶植推廣棒球運動不遺餘力，徐媽媽的協會「社團法人 台灣原住民國際藝文產經交流協會」從2009年開始舉辦「原鄉盃棒球錦標賽」已13年，她不間斷地提供球具和獎學金，為對棒球有興趣和天分的的選手提供比賽的舞台；她同樣也贊助徐媽媽母校「汶水國小」的少棒隊和學校營養早餐長達15年，而其中一位少棒隊的小朋友林靖凱，現在已長大成人，並正式進入職棒統一獅隊，成為職棒選手，看著少棒小球員們的成長茁壯，讓她十分感動，演唱這首歌更是意義非凡。

〈石中花〉音域很廣，從主歌到副歌的起伏轉折宛如一場比賽的驚險刺激，歌曲後面的飆高音合音是由徐若瑄自己演唱，她說：「錄音時，JerryC要我拿出原住民在山谷高歌的power，把高音飆上去！」當她成功達成任務，如同唱出堅硬的石頭綻放出夢想之花的力量，更如同打出一記漂亮全壘打後，一路往前衝回本壘的澎湃激昂。

MV特別以動畫的方式呈現，從歌曲傳達的溫暖力量出發，MV插畫中的小女孩，造型酷似私底下的徐若瑄，象徵著「每個女孩心中都有一個鋼鐵Ｖ」，小女孩聽著Vivian的歌、看著書，屋內光影緩慢地移動，窗外風景出現四季的變化，代表著時光流逝、Vivian的溫暖陪伴始終都在，陪大家一起等待綻放心中那朵石中花。插畫中更隱藏著彩蛋，整個畫作中，充滿著和Vivian相關的各式各樣「V元素」，帶給大家不同的驚喜，Vivian在看到插畫時就找得十分投入，大讚插畫家十分用心和貼心，「一張畫就融入了各時期的我，還有對我來說十分有意義的台北小巨蛋演唱會元素，實在很期待粉絲們把這些彩蛋全部找出來」。