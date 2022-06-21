女神徐若瑄日前才開心宣佈因疫情延期的演唱會重新啟動，敲定時程將於9月3日開唱；沒想到她今(21日)晚突然發文，透露自己雨天摔倒跌落樓梯，結果靠直覺用右手臂去撐著，還親手繪製「線條人」圖畫還原了自己的摔倒過程，粉絲們除了關心女神的傷勢，趣味的圖畫也引發熱議。

Vivian徐若瑄今(21日)晚突然發文透露她意外跌倒，沒受傷但受了驚嚇：「昨晚我在下完雨的階梯，緩緩走下樓時，不慎鞋底打滑，直覺反應用右手臂去撐」，當晚她的姊姊問她：『還好嗎？怎麼摔的？』，因為不知道怎樣說明，於是Vivian就手畫了2張圖來告訴姊姊『大概是這樣！』」。

徐若瑄畫圖說故事：「身體朝著前方，我的右手撐住，救了我的全身，最後屁股滑到地上。沒有外傷，但感覺整個右手臂和右半邊包括肩胛骨、背、腰、有點內傷的酸痛，右腹肌裏有點微微發抖，比較像瞬間肌肉拉傷那種感覺，但好像比較需要收驚，畢竟幾百年沒有跌倒，嚇到了」；在她所手繪「線條人」塗鴉中，可看出她當時戴著帽子、留雙馬尾，雙腳騰空離地時的驚嚇表情相當生動，最後跌坐在地的鬱卒樣貌也很逼真。

Vivian最後開玩笑說：「今天反覆看自己的畫畫程度，我是挺滿意的，你們覺得呢？」，又幽默地標註：「我的核心很強棒球帽沒有飛出去」；由於徐若瑄的畫作太可愛，意外地成為網友們的熱議焦點，紛紛留言：「表情很到位」、「完全看得懂」、「這是畢卡索畫風嗎」；此外，徐若瑄雖然沒有受傷，但也讓粉絲留言關心身體狀況：「注意一點啦姐 保重！（徐：是意外）」、「還好嗎？要好好照顧身體」。