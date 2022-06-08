女神徐若瑄（Vivian）原定在5月7日舉行小巨蛋演唱會，但考量到疫情嚴峻暫時取消；日前適逢端午節，她發長文寫道：「爸，今天好嗎？我想給你聽我的新歌《HI》」，展現每逢佳節倍思親的心情。徐若瑄近日發照片問：「聽說新加坡的體重機會比台灣輕0.7kg左右？」引來網友們好奇同問為什麼？其中有老司機解答了原由；但最引人歪樓的卻是體重計上的照片數字，超犯規體重讓好友天心大喊：「想逼死誰！」

徐若瑄前(6日)在IG分享她正在量體重的照片，大方公開她「當下」的體重是42.8公斤，但Vivian表示，聽說如果在新加坡測量，會比台灣輕0.7公斤左右，「所以嚴格上來說，如果我在台灣應該是43.5kg！所以我到底是幾公斤呢？我到底要以哪一個為主呢？」請網民幫科普一下。

因為這個說法也是她聽來的，不確定是否為真，徐若瑄問說：「我真的很想知道為什麼？誰可以為我解惑嗎？Why？如果跟科學有關，請說明清楚些，因為這方面，我真的不太聰明。然後，我我還是去吃點宵夜，把自己餵胖一點吧！」好友天心看到她的激瘦體重數字，立即留言大喊：「這是想逼死誰」，戴愛玲也說：「太瘦了啦！多吃點」，魏如昀也驚呼：「Too(太)瘦了吧！！！」

徐若瑄的發問引起熱烈討論，有老司機網友科普解答：赤道離心力最大，會抵消部分重力，所以在離赤道比較近的地方量體重，確實會稍微輕一點。不過，多數粉絲只注意到徐若瑄「體重」不足43公斤，大呼：「太瘦了啦」、「已經那麼瘦了，不用在乎0.7公斤」、「炫耀文無誤」。