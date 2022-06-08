YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，生了兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，並不時透過社群分享育兒生活點滴；她昨(7日)便在IG限時動態公開真實體重，產後2年至今創下新低，忍不住驚呼：「我的少女時代要回來了嗎」，其間的成功減肥秘訣也因此再度引起粉絲們熱議。

二伯近日在IG貼出最新限時動態，寫道：「這個新低！！！！趕快拍起來留念！！」原來她量到43.9公斤的體重後，完全掩藏不住又驚又喜的心情；二伯透露，自從生完兒子後，體重一直遊走在47到48公斤，雖然一度曾瘦到45公斤，「但再見43開頭真的是頭一次啊！！！！」

二伯量到43.9公斤的體重，驚喜創新低，除了運動還要歸功於飲食控制。（圖／取自二伯IG限時動態）

二伯的身高是153公分，生下小兒子「蔡波能」後一停母奶，就創下人生的另一體重巔峰：50公斤；於是她下定決心減肥，從「運動」開始著手，一週重訓1到2次，一次是自行上課、另一次是上團體課；此外，她還會跳TABATA，在家隨時都能做，「可是我運動了大概兩個月，都沒瘦！因為我吃完全不節制，每天都一定吃宵夜，沒有胖已經很好了」，透露了運動之外另一項減肥重要元素。

二伯因此體會到「控制飲食」的重要性，她先戒掉拿鐵，如果真的很想喝咖啡就喝黑咖啡，「這熱量就差很多！」；接著是少吃炸物，少喝手搖飲料，最重要的是要「多喝水」，二伯透露，每天至少會喝1500cc以上。