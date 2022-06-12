運動雖然好處多，但突然進行高強度運動，恐對身體造成傷害。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任醫師洪暐傑分享，一名女大生因四肢痠痛到醫院就診，笑稱是最近運動量大增導致，但同時也有尿液變深的情況，因此安排驗尿抽血檢查，結果發現她的「肌酸激酶（CK）」數值竟是正常值的60倍，診斷為「橫紋肌溶解症」，若情況嚴重恐導致急性腎衰竭。

洪暐傑7日在臉書粉專發文指出，最近有位女大生來問診，提到自己平常都沒運動，但因疫情遠距上課，都待在家，因此決定奮發圖強，利用空閒時間跟風跳起最近流行的健康操，一跳就是1、2個小時，雖然中途會稍做休息，但連日這樣跳，竟開始出現肌肉痠痛、無力且尿液顏色變深等情況。

洪暐傑直覺不對勁，請女大生做驗尿及抽血檢查，結果發現，血液中「肌酸激酶」數值正常應在200以內，但對方的數值卻是1萬2000，是正常值的60倍，最後診斷為橫紋肌溶解症。

洪暐傑說明，橫紋肌溶解症是因肌肉產生急性損傷，進一步導致肌肉壞死的疾病，也因此會覺得肌肉沒力氣，而這時會有肌球蛋白跑到血液中，再接著到尿液中，導致尿液變深。

洪暐傑強調，如果尿中肌球蛋白太多的話，腎臟就會被破壞，造成急性腎衰竭，因此橫紋肌溶解症是個需要盡快處理的疾病。他也提醒，運動雖然是件好事，但強度應該慢慢增加，不要突然做高強度運動，或遠超過平常量的運動，比較安全。