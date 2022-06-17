武陵農場擁有長達約600公尺壯麗的繡球花步道。（武陵農場提供）

武陵農場場部行政中心麗花池也打造季花台號小船。（武陵農場提供）

位處高海拔山區的武陵農場內擁有大自然得天獨厚環境，即使酷熱炎夏，氣溫仍比平地溫度低10度左右。武陵農場去年起栽培的繡球花已開始大綻放，桃紅、藍紫等顏色朵朵盛開，今年再度打造夢幻「繡球花池」，更具有「花手水」禪意，也吸引許多遊客拍打卡。

武陵農場去年起栽培的繡球花已開始大綻放，桃紅、藍紫等顏色朵朵盛開，讓入園遊客眼睛為之一亮，讚嘆不已，吸引不少遊客駐足在繡球花前拍照留念，已目前陸續有遊客打電話到農場詢問花期及房間預訂情形。

副場長胡發韜表示，武陵農場擁有長達約600公尺壯麗的繡球花步道，原本就具有約5公尺高「花牆」、「花瀑布」景觀，預估高達3000株繡球花分佈其中，一直是網美、網紅及戀人相約打卡的秘密景點。

去年武陵的「繡球花池」是全國第一次創舉，具有「花手水」的禪意，深受好評，今年持續打造，希望藉著繡球花池水淨化、洗滌遊客疲憊的身心靈，重新充電後，用滿滿的正能量再出發。另外，場部行政中心麗花池也打造季花台號小船，除繡球花花手水外，也再利用其他元素打造專屬農場地景造景藝術，讓來場的遊客賞花更加豐富性與多樣性。

武陵農場表示，繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍、紅的顏色變化，土壤的酸鹼度對繡球的花色影響非常明顯，是相當奇妙的植物生態。武陵農場獨特的高山氣候環境，日夜溫差高達約15度，陽光燦爛及土壤特性正適合養育繡球花，漸漸成為武陵農場另一大特色。