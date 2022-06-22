大坑3-1號平面步道模擬圖，提供民眾安全的遊憩環境。（台中市政府提供）

大坑風景區是台中市著名的登山遊憩景點。觀旅局指出，今年將投入3000萬元，預計7月進行大坑新設3-1號登山步道、大坑1號體能訓練場及大坑風景區指標導覽系統優化工程；另新建置3-1號步道將串連完成大坑3號及4號登山步道，形成更完善登山環線，預計今年底前完成。

大坑登山步道已成為台中及外縣市民眾登山健身優質選擇，市府每年投入經費修繕，增進特色遊憩體驗、營造豐富有趣的登山遊程。觀旅局說，今年建置大坑3-1號登山步道，強化安全性，並針對大坑1號體能訓練場，進行老舊設施拆除及設置林蔭步道與眺景平台，提供民眾安全遊憩環境。

觀旅局指出，此次工程以分區小範圍為主，不影響民眾使用大坑1號、3號及4號步道使用。大坑3-1號登山步道原為民眾自0K＋600處往山下搭建而成的步道，路線行經河床再銜接至長青橋，因有河水暴漲的風險，特委託工程顧問公司偕同資深登山志工重新規畫3-1號登山步道路線。

新路線自0K＋400接回長青橋，遠離河床增加安全性，同時選擇對生態影響最小的路線為優先；這次還考量以民眾行走的舒適度重新規畫坡度，並於入口處增設休憩座椅，提供給愛好挑戰的登山遊客更優質的健行體驗。

觀旅局強調，期待今年大坑3-1號步道建置完工後，能更完善大坑登山步道的遊憩系統，並透過優化指標導覽系統，能提供遊客便利的導覽服務和方便的登山遊憩體驗。