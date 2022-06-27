新北市府結合在地文化與美學為概念推出三鶯文創整合計畫，在三鶯地區打造分區主軸，以「陶、藝、山、水」四大步道軸線，改善人行環境、調整引導指標，串聯區位據點。新北市副市長陳純敬今前往視察表示，四條步道環境改造工程將在9月底前全數完工，可串連結合三鶯地區既有文化設施和人文建設，帶動地方繁榮。

工務局表示，陶、藝、山、水四大分區，其中陶的部分是將鶯歌獨具特色的陶藝老街人行與車行環境納入改造，在維持老街整體陶藝環境特色前提下，改善局部道路及無障礙人行環境，尖山埔路、育英街及重慶街部分正全力施工中，預計於8月底前完成。

而「藝」術大道則是從鶯歌後火車站沿著農會旁巷弄連接新北市立美術館與陶博館的館前路，包含南靖橋兩側人行空間拓寬，增加鶯歌火車站、捷運三鶯線鶯歌車站（LB08）與公車轉運站的連通性，整體將線形的人行空間與美術館、車站出入口的面狀廣場共同規畫，並引入藝術元素，塑造帶狀的戶外藝廊空間，預計9月可完工。

而從建國路至孫龍步道，是以「山」的綠色主題意象，養工處藉由改善現有人行道空間、美化街角廣場，強化引導民眾至著名地標「鶯歌石」的路徑標示，預計於7月底可完工。

在鶯歌陶博館旁「水」環境改造，沿著鶯歌溪畔小徑既有木棧步道更新鋪面和欄杆，串聯鶯歌陶博館至尖山路間的大甲九圳溪畔，在鶯歌萬善堂及風華步道透過鋪面更新，將單調的擋土牆上種滿綠色植物修飾美化，以植栽槽錯落交替方式讓樓梯呈線型變化，創造出立體綠化效果。

陳純敬昨日也前往甫完工重慶橋視察，該橋使用年限超過30年，梁底高程無法滿足既有防洪需求，新工處去年進行改建，今年5月間完工。改建後抬升梁底高度，以符合鶯歌溪25年防洪水位，提高防洪能力及耐震力，並將老街元素融入人行道工程，搭配水波紋造型欄杆提升整體河岸景觀。

陳純敬表示，「三鶯文創整合計畫」可以讓民眾在鶯歌舒適安全的人行環境中，登「山」健行、沿「水」觀景、賞「陶」感古、領略鶯歌的山水陶「藝」，與陶瓷老街、藝術特區、美術館及博物館在地藝文特色串聯，體驗在地生活、文化、傳承等多元新美學，活络地方旅遊，結合正在施工中的三鶯大橋、捷運三鶯線、新北市美術館，讓三鶯地區成為北部重要的藝術觀光重鎮。