歷史老師陳啟鵬2天走完新竹縣12條步道，在爬鵝公髻山時的自拍照。（陳啟鵬提供／羅浚濱新竹傳真）

歷史老師陳啟鵬以短短2天橫跨竹縣8鄉鎮市12條步道，最先到尖石鄉老鷹溪步道。（羅浚濱攝）

縣府推出「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動，不到一周出現首位完成12條步道的完登者，來自台北市的歷史老師陳啟鵬，以短短2天時間橫跨8鄉鎮市的12條步道，獲得首張證書，北埔五指山猴洞步道的「一線天」，狹窄及鬼斧神工，讓他印象最深刻。

喜愛登山的陳啟鵬說，他過去曾走飛鳳山、石牛山等步道，對此次12條路線也不陌生，對縣府6月24日展開「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動很感興趣，就規畫時間去走，在個人臉書、粉絲專頁分享2天「解任務」的「密技」。

他以騎機車方式往返各步道，第一天從台北南下先到尖石鄉老鷹溪步道，再走青蛙石步道、馬胎古道後轉往橫山鄉騎龍古道，還挑戰鵝公髻山，並繼續前往金龜岩、猴洞步道，最後以獅山古道結束。

第二天前往竹北鳳崎落日步道、湖口鄉的仁和步道及金獅古道，接續再往芎林鄉飛鳳山、觀日坪步道及鹿寮坑步道，最後則以關西石牛山作結。

陳啟鵬說，行前就思考如何安排路線，相近步道放在同日走，12條步道中最讓他驚豔的是北埔五指山金龜岩、猴洞步道的「一線天」，狹窄及鬼斧神工，讓他印象深刻。

陳啟鵬指12條路步道間的車程大約2小時便可抵達，每處步道都相當有特色，因鵝公髻山進出點不同，很耗費體力，建議縣府可以透過接駁車等方式，讓挑戰的山友可以輕鬆一些。

陳啟鵬建議有興趣完成12條步道者，依路線難易度分配3條簡單路線，搭配1條較困難路線，平均1天可以完成4條，可結伴各騎1台機車，分別放置在入口、出口，互相合作也更省力。

縣府交旅處長游志祥日前頒給陳啟鵬「全程完成證書」，說對縣府團隊是很大鼓舞，也提高活動的討論熱度，會持續推廣讓更多民眾認識竹縣的好山好水。更多活動詳情可至竹縣好好玩FB粉絲專頁或活動官網查詢。