國道一號高速公路南向172.8K處，今天下午5時許，發生1輛自小客車，和一輛大客車追撞的事故；意外發生後，占據外車道回堵長達一公里，全案正由國道三隊派員前往處理中。
高速公路局中區交控中心指出，今天下午5時06分，於國道一號南向172.8K處，發生1輛自小客車，和1輛大客車追撞的事故，並占據外車道，正由國道3隊趕往處理中，這起意外造成國道回堵一公里，特呼籲用路人小心行駛。
國道一號高速公路南向172.8K處，今天下午5時許，發生1輛自小客車，和一輛大客車追撞的事故；意外發生後，占據外車道回堵長達一公里，全案正由國道三隊派員前往處理中。
高速公路局中區交控中心指出，今天下午5時06分，於國道一號南向172.8K處，發生1輛自小客車，和1輛大客車追撞的事故，並占據外車道，正由國道3隊趕往處理中，這起意外造成國道回堵一公里，特呼籲用路人小心行駛。
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