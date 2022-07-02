台北市士林區今（2日）清晨4時許發生一起嚴重追撞車禍。一輛轎車下百齡橋時疑似因車速太快，直接撞上正在承德路口停等紅燈的休旅車，休旅車受到強大衝擊，竟被往前推了進50公尺撞到燈桿後才停下，肇事轎車又失控撞上一名騎士後壓在轎車底部，警消獲報後趕抵現場，發現騎士已無生命跡象，被撞的休旅車駕駛則呈現昏迷，肇事駕駛則輕傷不願下車，被員警強制拖下車，騎士經送醫後仍不治，。

北市承德路一輛休旅車停紅燈時，遭後車高速猛撞噴飛50米，肇事車又輾壓1騎士慘死。(民眾提供)

警方調查，廖姓男子駕駛休旅車下百齡橋要往士林方向，在承德路口停等紅燈，遭到胡姓男子所駕的自小客高速自後方撞擊，導致休旅車被撞飛往前推進了近50公尺，直到撞到號誌燈桿才停下。

北市承德路一輛休旅車停紅燈時，遭後車高速猛撞噴飛50米，肇事車又輾壓1騎士慘死。(民眾提供)

但轎車當時呈現失控，又高速撞向右方承德路上，正在停等紅燈的陳姓男子所騎的機車，陳男被撞飛後慘遭壓在底盤下方，當場失去生命跡象。

目擊路人見狀報警，警消到場後，發現肇事駕駛還坐在車內不肯下車，甚至還胡言亂語，遭員警使用強制力拖下車後上銬，救護人員也立刻檢視傷者，發現機車陳姓騎士已無生命跡象，廖姓男子則自行下車，但送醫時卻也突然昏迷，隨後兩人都由救護車送醫搶救，但陳男仍宣告不治。

據了解，肇事駕駛情緒相當不穩，一度大鬧，警方無法酒測，因此直接由醫院進行抽血，全案將依過失傷害致死罪嫌持續偵辦。