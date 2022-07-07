高雄小客車左轉與重機對撞 騎士噴飛10米命危 15:252022/07/07 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區翠華路今(7日)下午發生一起重機擦撞車禍。一輛轎車行經翠華路左轉銘傳路時，疑似未注意向來車，當場一輛重型機車對撞，重機騎士當場遭撞飛10餘公尺，機車全毀，當場無呼吸心跳，警消到場後已將騎士送急救肇事原因仍有待釐清。 高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供) 高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供) 高雄海寶飯店 7／15強勢回歸 高雄驚爆超商性侵 藍議員痛批：別讓警政署長娘家蒙羞 港男投資假網站被騙1540萬 警抓6車手其中2人是姊妹 #高雄 #重機騎士 #重機 #對撞 #左轉車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鼓鼓備戰高雄開唱抱周湯豪激動手抖 04:102022/07/07 娛樂新聞 缺工缺料多次流標 岡山社宅終於標出 14:542022/07/07 生活 網傳避開區間測速招數 違規騎士下場GG了 12:002022/07/07 社會 高雄半價銅板購 12市集衝買氣 04:102022/07/06 地方新聞 以高雄城中城火災為鑑 永和社區大樓進行防災演練 17:172022/07/06 生活 恐怖房客租雅房「馬爾濟斯屍體留冰箱」 房東開門崩潰 12:542022/07/07 生活 2022誰來做老大》高雄市長 柯志恩籌組競選團隊 今合體小雞造勢 04:102022/07/06 政治要聞 高雄16傳奇人物！在地居民聽1稱號嚇歪：連8＋9都會怕 15:372022/07/06 生活 品觀點│高雄插畫家可布魯 22隻毛孩家族擄獲無數粉絲 14:182022/07/06 寶島 高雄爆隨機性侵 陳其邁：對暴力犯罪零容忍 10:162022/07/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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