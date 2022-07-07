高雄市鼓山區翠華路今(7日)下午發生一起重機擦撞車禍。一輛轎車行經翠華路左轉銘傳路時，疑似未注意向來車，當場一輛重型機車對撞，重機騎士當場遭撞飛10餘公尺，機車全毀，當場無呼吸心跳，警消到場後已將騎士送急救肇事原因仍有待釐清。

高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供)
高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供)

高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供)
高雄鼓山區一輛自小客車疑似左轉未禮讓，與對向重機相撞， 騎士噴飛10米命危。(民眾提供)

高雄海寶飯店 7／15強勢回歸
高雄驚爆超商性侵 藍議員痛批：別讓警政署長娘家蒙羞
港男投資假網站被騙1540萬 警抓6車手其中2人是姊妹
#高雄 #重機騎士 #重機 #對撞 #左轉車