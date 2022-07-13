高雄一名女機車騎士日前在前鎮區瑞隆路段停等紅燈時，遇上一名載著瓦斯的男騎士從後方靠近並肩停下，眼神還從下到上打量，緊盯著她長達約40秒，讓女騎士直呼「不舒服」，警方表示，已通知女騎士到派出所報案，以釐清狀況。

這名27歲的女騎士11日下午14時許，騎乘機車到瑞隆路段停等紅燈時，後方一名送瓦斯的男騎士並肩停靠在她旁邊，一停下眼神從下到上打量，女騎士發現後還故意催油門往前騎，沒想到這名男子也跟著往前，繼續緊盯著女騎士，女騎士的母親見狀，便騎到這男子旁邊，沒想到男子繼續死盯著她不放，時間長達約40秒左右，最後女騎士受不了往前騎，擺脫這名男子。

當時剛好有民眾行車紀錄器拍下過程，PO到網路上，一名女網友則於LINE群表示自己就是當事人，敘述當時狀況，她說：「他沒有說話只是一種盯著我胸前跟腿，我往右邊騎挪過去，他又跟上來」、「很不舒服但故裝鎮定，非常恐懼，就怕他下一秒伸手」，警方表示，已通知女騎士來報案釐清案情，後續通知該名男子到案說明，並將依違反性騷擾防治法查辦。

警方呼籲，遇到騷擾行為，應設法儘快離開現場請求協助，並請勇於制止、提出申（吿）訴，即時播打113保護專線、110報案專線，以維護自身權益，保護自己，減低傷害。