一名女子12日騎白牌機車闖入國道1號北向西螺路段，被4輛國道警車前後包抄，一連逃了44公里，從大雅交流道騎下落跑，掀起全台關注。經警方追查女騎士身分後，確認其為家住雲林縣麥寮鄉的35歲韋姓女子，為越南籍，13日於台中機場航廈內發現蹤跡，同日晚間帶回局內偵詢，後續將依公共危險罪函送偵辦。

回顧案情，這輛普通重型機車本月12日誤闖國道1號南下路段，在國道逆向狂飆，其身影被不少用路人目擊錄影，警方獲報後立即出動4警車攔阻，原先揮旗幟攔阻，但騎士不理會，依然硬闖而過，並在車縫中逃竄數十公里，最後採取圍堵的方式，使該機車由南向大雅交流道槽化線處迴轉至出口匝道順向驅離，但女騎士仍行跡不明。

警方指出，經追查女騎士身分後，確認為家住雲林縣麥寮鄉的35歲韋姓女子，13日下午獲報稱其出現在台中機場航廈，經聯絡航警局分駐所協助看護後，隨即派遣巡邏車，並偕同家屬於同日晚間7時許帶回局內，全案後續將依公共危險罪函送地檢署偵辦。

警方呼籲，機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰；以其他危險方式駕車者，處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月。

此外，依交通管理處罰條例規定，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。