高雄區監理所聯合台東縣政府19日在東陞駕訓班舉辦「騎車上駕訓、安全不靠運」交通安全推廣。（蔡旻妤攝）

高雄區監理所聯合台東縣政府19日在東陞駕訓班舉辦「騎車上駕訓、安全不靠運」交通安全推廣。（蔡旻妤攝）

高雄區監理所聯合台東縣政府19日在東陞駕訓班舉辦「騎車上駕訓、安全不靠運」交通安全推廣。（蔡旻妤攝）

高雄區監理所聯合台東縣政府19日在東陞駕訓班舉辦「騎車上駕訓、安全不靠運」交通安全推廣。（蔡旻妤攝）

為了讓鄉親瞭解安全駕駛的重要性，高雄區監理所聯合台東縣政府19日在東陞駕訓班舉辦「騎車上駕訓、安全不靠運」交通安全推廣，另舉辦機車直線平衡王趣味競賽，由學生呂紹丞以31秒成績奪冠，活動共吸引上百名鄉親共襄盛舉。

一舉拿下「機車直線平衡王」趣味競賽第1名的呂紹丞開心表示，是第1次參加，被詢問訣竅是放輕鬆、但得用核心保持平衡，煞車記得要握，他以31秒破上屆24秒紀錄。

另1名參賽者陳女士雖然沒有獲得前3名，但她說，可以響應交通安全推廣活動就非常開心，兒子正值暑假期間，已經幫兒子洽詢報名上機車駕訓班。活動最後在加碼抽獎熱鬧歡樂的氣氛下達到最高潮。

高雄區監理所所長李瑞銘致詞時表示，「騎車上駕訓、安全不靠運」不僅是個口號，主要讓民眾了解經過完整的訓練課程，使駕駛人從基礎訓練開始，就能充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德，以期確保用路安全。

「除了交通部提供的補助1300元，台東縣政府再加碼補助1000元嘉惠台東地區的鄉親！」台東縣副縣長王志輝表示，台東地區事故率最高的就是年輕族群，為鼓勵民眾踴躍參加駕訓班訓練，當場加碼抽獎台東限定熱氣球自由飛2名，希望鄉親能夠透過正規教學，降低違規肇事比率。

台東監理站站長洪美芳提醒，相關優惠及抽獎活動詳情可至高雄區監理所官網（https：／／komv.thb.gov.tw／)查詢。