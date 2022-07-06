民進黨立委蔡易餘6日上午8時許在嘉義縣車禍，輕傷送醫救治人已出院，事故原因警方調查中。（圖/ 中央社）

民進黨立委蔡易餘今天上午8時許在嘉義縣車禍，輕傷送醫救治人已出院，事故原因警方調查中。蔡易餘說，出事當時車翻了好幾圈有夠恐怖，神明保佑車上三人都還平安。

嘉義縣消防局發布訊息指出，上午8時25分接獲報案太保市168線道與台37線發生車禍，派遣太保、祥和及嘉太分隊前往處理，抵達現場回報為1輛自小客車及1輛廂型車發生車禍，患者男性共3名，分別為41歲、42歲及21歲，均意識清楚、肢體輕微擦傷，送嘉義長庚醫院救治。

立委蔡易餘服務處告訴中央社記者，車禍傷者3人是蔡易餘和他的司機與隨扈。嘉義長庚醫院指出，3人在急診完成治療，蔡易餘無明顯外傷、意識清醒，已出院。

蔡易餘接受中央社記者訪問表示，出事當時有夠恐怖，鬼門關走一圈，車翻了好幾圈，翻車時天旋地轉，一瞬間腦中閃過人生車馬燈，車子停下來後，發現自己好像沒怎樣，安全氣囊救了他。

蔡易餘說，車停止後，他在車內卻看不到司機，心裡快急死了，原來車前擋風玻璃破掉司機從前方飛出車外，頭部受到割傷，不過人都還平安，真的是海口的媽祖與王爺保佑。

警方指出，蔡易餘黑色座車與白色轎車在路口擦撞，雙

方駕駛與乘客僅受輕傷、無大礙，事故發生原因調查中。（編輯：李亨山）1110706