一名男網友日前行經台北市南京東路二段時，碰到一輛保時捷違規停紅線，且車主下車時開門還不注意後方，害男網友差點撞上釀成車禍，車主不但沒悔意，更囂張嗆男網友「去檢舉啊」，氣得他馬上上網檢舉，終於在近日他收到檢舉成功的回應，讓他直呼「超爽！」

這名男網友昨天（8日）在臉書「爆料公社二社」發文指出，6月21日行駛在台北市南京東路二段時，一輛黑色保時捷違規停紅線，而車主開車門也未注意後方來車，讓原PO差點撞上，事後車主不僅沒悔意，還狠瞪原PO，原PO告訴車主他要去檢舉，保時捷車主還一臉不屑地回「去檢舉啊！現在民眾又不能舉發了」。

原PO一聽到這句話，火氣都上來了，馬上就將照片上傳至交通違規檢舉專區，一直到近日收到中山分局回覆「舉發成功」的消息，讓他過癮地大喊「爽！」

對此，網友紛紛留言：「停也不停靠邊一點，真的當自己家」、「就是有這種人，以為紅線不能檢舉是全部不能檢舉」、「轉彎處10公尺內還是可以檢舉的，不然就是報警叫警察來」、「他是打我啊笨蛋的傳人嗎？」、「像這種要求，我看都沒看過」。