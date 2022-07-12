淡水警方日前獲報一起車禍事故，有名男子疑似疲勞駕駛才不慎駕車撞上路口標誌牌，結果警方到場處理後，發現原來是駕駛吸毒後駕車上路才釀成車禍，警方隨即將他逮捕偵辦，並向上追溯毒品來源。

事發在本月10日，淡水警分局竹圍派出所接獲報案，指稱在淡水區自立與自強路口發生一起車禍，警方派員到場後，發現駕駛宮姓男子疑似精神不濟開車上路，對方一動也不動的坐在駕駛座上，對於事發經過也無法清楚表達，所幸事故並未波及他人，僅宮男的膝蓋受輕微挫傷。

不過有名員警在處理事故時，眼尖發現駕駛座旁有一支注射針筒，宮男眼見無法隱瞞，只能供稱日前曾在車上施用一級毒品海洛英，而警方將該針筒送往檢驗呈現嗎啡陽性反應，警詢後依法將宮男移送士林地檢署偵辦，並深入向上溯源、擴大追查毒品來源。

淡水警分局表示，「酒駕」及「毒駕」都會造成害人害己的憾事，呼籲民眾珍惜生命，警方將持續追查毒品的來源，溯源刨根偵辦到底，展現緝毒的決心！

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