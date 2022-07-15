台東單親爸爸周明源靠著撿蝸牛扶養家中3個孩子。（蔡旻妤攝）

台東55歲單親爸爸周明源多年前車禍行動不便，靠著撿蝸牛、賣小吃扶養家中3個孩子。由於蝸牛只在下雨後及夜間出現，撿拾大半天數量仍不多，得看天吃飯。家中3個孩子都相當懂事，不時到店裡幫忙分擔家計，周明源堅定表示，最大心願就是讓孩子們健康平安長大。

3個孩子彎著腰拿起工具，輕易將蝸牛肉從殼中挑出來。其中看起來較大的孩子擦拭額頭汗水後，懂事地說「跟同學也是去玩，在店裡幫忙也很好」，她不覺得辛苦，能一邊學習蝸牛相關知識，順帶照顧弟妹。

「蝸牛不會可怕啊？」孩子純真地搖搖頭，眼神隨即專注在大盆裡的蝸牛；年紀較小的孩子說，這種是蛋，另1種才是蝸牛，這兩種東西要炒成不同的菜，所以要把兩種分開，另外也要把看起來不好的挑掉，剩下可以的才能拿去炒菜。

頂著烈日，周明源走起路有些許不便，忙了一整個早上卻只撿到少量的蝸牛，大家圍繞著大鋼盆清洗、挑選，等著晚上開店，便是一家四口的生活日常。周明源說，蝸牛價格其實很固定，變動不大，因為吃的人也不是很多。

當地里長劉春美坦言，周爸爸獨自一人扶養3個仍在就學的孩童，真的很辛苦也不容易，加上餐館近年受到疫情影響，重創餐飲業，還好孩子們都乖巧體貼，為爸爸著想，願意幫忙分擔家計。

周明源坦言，很心疼孩子們不能和同儕去玩樂，從早到晚都為了生計而守在店裡，他把握周末休息時間全家人一起去戶外郊遊。談起願望，他知足地說，只希望孩子們健康長大、不要做壞事，不要求孩子們未來做大官或成為有錢人，只希望像現在一樣，一家人平安快樂在一起就好。