民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今日發文怒批縣府蓋不出新的游泳池，對於活水湖的開放更消極以對，為年底選戰開出第1槍；饒慶鈴回應，活水湖以往每年都有溺水事件，2014年更有高達9起溺水事件，目前正全面盤點、規畫可行性，一定會設置讓民眾安心、方便的戲水場域。

劉櫂豪表示，前縣長黃健庭規畫的「圖書館及綜合體育館」共構計畫，在饒慶鈴任內終告失敗，把原本好好的游泳池拆掉，又蓋不出新的游泳池，縣府轉向整建台東大學舊游泳池，但是並無溫水設施，且長度、泳道數量無法滿足泳友需求。

他說，民眾希望開放活水湖的聲音從未間斷，近日「台灣開放水域聯盟」亦呼籲台東縣政府開放活水湖，讓民眾親近使用，然縣府僅消極以對。劉主張新建打造滿足泳友的游泳池，檢討活水湖的管理，整建活水湖周邊設施，以安全為前提下積極開放。

縣長饒慶鈴回應，安全戲水是縣府最重視的問題，活水湖在縣府未強制管理限制之前，以往每年都有溺水事件， 2014年更有高達9起溺水事件，其中就有5人溺斃，造成多個家庭永遠的遺憾，目前正積極全面盤點用地可行性、規劃提供基礎建設後將委外經營，一定會設置讓民眾安心、方便的戲水場域。

饒慶鈴強調，台東是海洋大縣，對於海洋教育、親水遊憩設施，縣府始終秉持全面完整規劃，力求務實執行，除了積極與東大合作台東校區游泳池的重建，更已取得1.5億經費將新建全民運動館等在舊站特區設置完整的運動園區。

饒指出，縣府始終保持負責任的態度，3年多來多次檢視盼讓各地方游泳池的使用效益最大化，同時洽談縣內高中學校的游泳池開放的可能，但礙於權責屬於中央而無法成行。