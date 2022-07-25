花蓮縣鳳林鎮農地遭人非法傾倒廚餘案件進入司法程序，環保局廚餘代操的李姓廠商已被法院收押，花蓮縣政府相關局處今到縣議會進行專案報告，卻挨批「動作慢半拍」，明顯不被議員埋單。（摘自花蓮縣議會臉書直播）

花蓮縣鳳林鎮農地遭人非法傾倒廚餘案件進入司法程序，環保局廚餘代操的李姓廠商已被法院收押，花蓮縣政府相關局處今到縣議會進行專案報告，說明檢討結果及未來的應變措施，卻挨批「動作慢半拍」，明顯不被議會埋單。

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商李姓負責人，疑在園區旁農地不法傾倒廚餘遭人檢舉，經民進黨籍縣議員莊枝財代表縣議會帶狀告發及環保局主動函送資料自清後，花蓮地檢署立即偵辦。

檢調單位上周搜索環科等5處，約談廚餘代操的李姓業者、李姓廠長、詹姓農友及以證人身分到案說明的環保局業務承辦員等11人；最後李姓業者遭收押禁見，詹姓農友以10萬元交保，李姓廠長及李姓業者的陳姓友人各以5萬元交保，檢方後續將追查其他非法傾倒區域及公務員是否涉案。

由於非法傾倒廚餘在地方引起譁然，花蓮縣環保局、縣府農業處、地政處及政風處今在花蓮縣議會第19屆第22次臨時大會進行專案報告，說明各處室針對案件的後續處置及作為。

環保局代理局長饒慶龍表示，本月22日已暫停提供農民固、液態肥使用，靜待司法判決，並預計在環科出入口設置監視系統即時監控，每日勾稽出入車輛防範，後續也會查用各農地使用固、液態肥情況，並依相關法規處理。

農業處長陳淑雯則說，經查詹姓農友增進農田地力申請部分未違法，至於土壤是否遭污染仍待檢驗結果；地政處長吳泰焜則說，遭傾倒農地出租方為國產署，縣府將引以為鑑，配合航照圖全面清查，若出租地有異動會立即查辦；政風處長葉清燊說，已逐一比對所有資料及涉案人關係，全案查辦暫告一段落，待司法偵結後再行處理。

莊枝財痛批環保局現在才要在環科園區出入口加裝監視器實在「慢半拍」，民間私人廚餘收受都有定位監控，避免非法傾倒，公部門竟毫無作為，直到他跟蹤亂倒車輛後，才發現廚餘來自環科園區，痛批是「合法掩護非法」，明顯是主管機關公務人員失職。

無黨籍縣議員林源富表示，相關局處不斷強調「合法」，但廠商被收押及多人涉案遭約談，明顯就是有問題，認為縣府應更有積極作為。無黨籍縣議員楊華美則說，縣府每年花費逾2千萬元委託廠商處理家用廚餘，應詳細監控每日廚餘進出管控記錄並公布；民進黨籍縣議員黃振富則建議環保局立即普查請領出去的廚餘，是否被農友有效合法運用並符合申請用途。