嘉義市西區本月發生一起車禍，一輛機車行經高鐵大道與興達路街口時，疑似被後方的小貨車惡意逼車撞倒，該小貨車駕駛下車處理時，囂張嗆聲「只是擦傷而已啊」，事發過程曝光在網路上，網友群起憤慨，紛紛痛批小貨車簡直「惡意殺人」，請騎士不要和解。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」13日上傳一部42秒影片，一名機車騎士本月9日行經嘉義市高鐵大道，該處為2線道，外側則為機慢車道，騎士騎在中間車道，卻被後方的小貨車惡意逼車，小貨車堅持從同一車道超車，還將騎士撞倒在地。影片中還可聽見，騎士痛苦倒在地發出呻吟聲，向後方停下關心的騎士說，「幫我叫救護車」。

嘉義市西區本月初發生一起車禍，一輛小貨車疑似惡意逼車，撞倒機車騎士。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

騎士指控，該貨車駕駛在事故後一度逃逸，事後下車處理時，態度惡劣對他嗆聲，「阿你怎麼騎在中間？浪費我時間，我還要送貨，只是擦傷而已啊。」他因車禍造成肩胛骨骨裂、全身多處擦挫傷及安全帽耳機毀損，經醫院診斷需靜養一段時間，生活無法自理，需專人照護。

影片曝光後，許多網友深感憤怒，認為小貨車的行為宛如蓄意殺人，「祝福車主平安，希望你一定不能和解，要給這些惡劣貨車司機一個教訓」、「希望肇事者能被制裁，這類事件發生不知道多少次，還沒人重視真的可悲」、「故意撞人，可悲的台灣交通狀況。」

還有網友表示，他經常騎車行經該事發路段，因最右側的機慢車道有很多下水道孔蓋，道路較不平，基於安全考量，也習慣行駛於中間車道，實在沒想過會有駕駛惡意撞人，祝福原PO早日康復。