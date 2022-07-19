汽機車擦撞"騎士卡車底" 10人急拿"千斤頂"抬車救人│中視新聞 20220719

嘉義1名機車騎士日前行駛在路上發現前方轎車左轉，卻閃避不急撞上，全身卡在轎車底部動彈不得，附近民眾見狀上前幫忙，有人拿出千斤頂，在10多人合力幫忙下將人救出，因當時大熱天，還有人在地上撒冰塊降溫，避免騎士被燙傷「二次傷害」，熱心的舉動被網友大讚。

影片中該轎車行駛在路上突然左轉，當時後方1輛行駛在內側車道的機車駕駛因剎車不及撞上，騎士當場卡進「轎車車底」，附近民眾見狀嚇壞，有人先拿告示牌示警後方，有人則拿出「千斤頂」幫忙將轎車頂高，最後救護人員到場後，眾人合力將騎士慢慢拉出來。

警方表示，該名66歲機車駕駛當時行經保安二路與賓士車發生擦撞、卡在車底，最後在眾人合力幫忙下才順利脫困；民眾受訪表示，用千斤頂抬高轎車後，約10多人合力才將騎士救出，當時因為大熱天地上很燙，還有人幫忙在地上舖冰塊，避免騎士遭燙傷「二次傷害」。

影片曝光，網友紛紛留言「民眾也太熱心」、「台灣人的熱心」、「太溫暖，還用冰塊幫忙降溫」、「卡在車底也太恐怖」。