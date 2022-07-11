日前三重有名女子在坐計程車時，在車內與司機起口角，一氣之下不顧司機的勸阻，直接在大馬路上開車門下車，結果車門開啟時撞到一旁等紅綠燈的機車騎士，導致機車後座的女騎士腳受到輕傷，事後該女子還不認錯，當街與對方大吵起來，離譜行經令人搖頭。

這起事件發生在本月7日，據了解，這名28歲的莊女在當天上午7點許搭上計程車，結果行經新北市三重區福德北路時，由於跟48歲的孫姓司機發生口角，一氣之下竟直接開啟右後車門下車離去，完全不顧當時計程車司機周遭有許多等紅綠燈的機車騎士，結果開啟的車門撞倒44歲王姓男子所騎乘的機車，並把後座的41歲的魏姓女乘客腳部撞傷。

之後當莊女走到騎樓時，王男立刻追上前與她理論，但莊女完全不認為自己有錯，結果雙方在現場爭論起來，直到警方獲報抵達現場。

警方表示，獲報後立刻派員前往處理，經了解後發現當孫男與莊女發生口角之後，有告知車輛尚未靠邊停下，不能下車，但莊女仍直接開啟右後車門，不慎與王男騎乘普重機車碰撞事故，致機車乘客魏女腳部輕傷送醫診療。

事後警方對莊女依《道路交通管理處罰條例》未依規定開啟或關閉車門，開罰1200至3600元，而孫男當時也確實有明確告知當下不能下車，因此沒有責任，而受傷的魏女考慮對莊女提告傷害。

莊女在馬路中央直接開車門擊落機車騎士的荒唐舉動，也被後方駕駛的行車紀錄器所記錄，分享到網路後也引起許多網友的憤怒，表示「遇到這種乘客也是衰尾」、「如果輕易放過亂開車門的人，那以後這種事情愈來愈多剛好而已」、「不是司機錯，乘客路途中硬要下車，司機也沒辦法阻止」。