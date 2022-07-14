當年以歌手身分出道的資深女星苗可麗，轉戰戲劇圈也交出亮眼成績單，實力派演技讓人印象深刻，2013年時曾以《含笑食堂》拿下金鐘視后寶座，主持方面也展現幽默活力，相當具有個人魅力，近日搭計程車，但司機的開車速度超慢，苗可麗本來有些浮躁，但轉念一想冷靜了，讓許多網友認同觀點。

苗可麗今（14日）在facebook發文，透露：「剛剛坐到只開時速20-30的司機，一直很想踩油門，或請他開快一點」，苗可麗表示對方開太慢，讓她心情有些浮動，正想開口的時候突然發現對方很像自己爸爸，她有感而發：「爸爸現在開車也很慢，我常常擔心後面的車會不耐煩，希望別人能體諒他別按他喇叭」。

一想到爸爸，苗可麗直言：「浮動的心安靜了下來，把對爸爸的體貼，同理看待辛苦的司機大哥，有時換個角度看待事情，一切都不是問題，謝謝你讓我安全到達目的地」，她笑說也許是心中OS被司機聽到，對方在她下車時還祝福她「平安喜樂」，這段經歷讓許多網友誇讚「很好的逆向思考」、「果然是將心比心、有愛的可麗姐」、「轉念真的很了不起」，也有網友認為轉念很重要「雖然真的太慢了，不過安全最重要啦」、「想到自己家裡的長輩也是這樣開車……就將心比心」、「多站在別人的立場想想，自己也會好過點」，藝人黃瑄也大讚「姐的發文總是能讓我學到很多人生的道理」。