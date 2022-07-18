作為夯綜藝《模范棒棒堂》班底出道的男星阿本(翁瑞迪)，外型非常斯文俊秀，還有著政大廣電系碩士高學歷，除了在綜藝圈發展外，也曾在戲劇、主持等領域發展，知名度與人氣皆高，而他近年轉往幕後發展，但仍經常透過社群分享生活點滴，阿本昨天(7/17)發文透露，自己搭計程車回家時，原本跟運將聊得開心，不料手機突然傳出讓人害羞的喘息聲，導致現場氣氛突然沉默尷尬。

原本在演藝圈發展頗為活躍的阿本，2016年時宣布轉往幕後發展，眾人雖不捨但仍給予滿滿祝福，而阿本沒有因此忘記粉絲，仍經常透過社群，跟眾人更新自己的近況，分享生活及心情，他早前透露休假回台中老家，但昨天為了看A-Lin演唱會，特地坐高鐵趕回台北，下了高鐵搭上計程車回台北住處，於是有了這段故事。

阿本表示，他搭上計程車後，一邊滑手機一邊跟運將聊天，「司機知道我從台中回來，很熱情聊到他多愛台中美食」，但這健談的氣氛，在阿本打開IG瀏覽之後就變了，阿本早前在高鐵上是戴著耳機看影片，看得是「這群人」木星的最新作品，「誰知道IG一打開直接播放了」。

阿本透露，他一點開IG就自動播放，手機立刻以超大聲量放出「嗯哼～嗯啊～」的聲音，該片是木星模仿有些女生運動時會發出讓人誤會的喘息聲，原本是部搞笑片，但單聽聲音實在很容易引人聯想，阿本表示，雖然自己立刻滑掉該頁面，「但從司機的表情，我知道一切為時已晚、百口莫辯…講什麼都沒用了…」，就這樣計程車司機安靜地將他送到家門口，阿本付了費下車，發了這篇文，無奈嘆：「不久的未來，我就是那個：在南港計程車界傳開來的，邊聊天邊看謎片的變態台中帥哥…」。